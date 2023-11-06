Яблочко от яблони: несовершеннолетняя дочь Алексея Панина* пошла вразнос — подробности

Алексей Панин* перебрался на постоянное место жительства в Испанию еще в 2020 году. В Россию он иногда прилетал, чтобы подзаработать. Однако в последнее время спрос на эпатажного артиста сильно упал, поэтому в Москве он давно не появляется.
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«Я бы с удовольствием в Россию приезжал зарабатывать деньги. Приехал, отснялся, отыграл в спектакле, уехал», — мечтает актер.
В Испанию Панин* переехал вместе со своей несовершеннолетней дочерью Анной. И девочке там, по признанию ее скандального отца, бывало нелегко. Поскольку заработки артиста резко упали, его наследнице приходилось предпринимать меры, чтобы обеспечить не только себя, но и родителя.
Анна подрабатывала официанткой. Из-за этого она часто пропускала занятия в школе. Конечно, органам опеки это не нравилось. Поэтому дочь и отец все-таки старались держать себя в рамках, чтобы к ним не возникало вопросов.
Так было до недавнего времени. Пока Анне не исполнилось 16 лет. Теперь по законам Испании подросток может вовсе бросить школу. И дочь Панина* сразу же воспользовалась этой возможностью.
«В Испании она с 16 лет имеет право больше не ходить в школу. Сейчас она дурака валяет. С тех пор, как мы уехали в Париж на день рождения, в школе мы не были. Но по закону ее уже никто не ищет», — поделился артист.
Еще в октябре 2023 года актер сообщил, что получил американский паспорт. Сейчас он и Анна находятся в Штатах. Отец с дочерью гуляют по барам. И, похоже, их совсем не заботит будущее. Панин* уверен, что наследница станет успешной актрисой. А значит, математика и прочие науки ей вовсе ни к чему.
Сам он тоже планирует блеснуть в Америке своими способностями. Артист надеется заработать на постановке спектаклей. Но все-таки не исключает того, что придется поработать руками, если вдруг ожидания не оправдаются.
«Если надо будет, я пойду работать. Мыть посуду. Потому что у меня есть ребенок. Мне нужно в первую очередь думать о Нюсе», — сказал актер.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
Источник: kp.ru