Яблочко от яблони: несовершеннолетняя дочь Алексея Панина* пошла вразнос — подробности

Алексей Панин* перебрался на постоянное место жительства в Испанию еще в 2020 году. В Россию он иногда прилетал, чтобы подзаработать. Однако в последнее время спрос на эпатажного артиста сильно упал, поэтому в Москве он давно не появляется.

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«Я бы с удовольствием в Россию приезжал зарабатывать деньги. Приехал, отснялся, отыграл в спектакле, уехал», — мечтает актер.

В Испанию Панин* переехал вместе со своей несовершеннолетней дочерью Анной. И девочке там, по признанию ее скандального отца, бывало нелегко. Поскольку заработки артиста резко упали, его наследнице приходилось предпринимать меры, чтобы обеспечить не только себя, но и родителя.

Анна подрабатывала официанткой. Из-за этого она часто пропускала занятия в школе. Конечно, органам опеки это не нравилось. Поэтому дочь и отец все-таки старались держать себя в рамках, чтобы к ним не возникало вопросов.

Так было до недавнего времени. Пока Анне не исполнилось 16 лет. Теперь по законам Испании подросток может вовсе бросить школу. И дочь Панина* сразу же воспользовалась этой возможностью.