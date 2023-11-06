«Играла моими чувствами!»: расставание нанесло Прилучному глубокую душевную рану

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Она прилетела в Москву на премьеру фильма «Тринадцать», в котором исполнила главную роль. Также Никки побывала в Школе-студии МХАТ, где учился Прилучный. Там артисты и познакомились.

Как вспоминает актер, Рид прилетела на три дня, но в итоге поменяла билеты и осталась в российской столице на целый месяц.

«Это были прекрасные дни. У меня сорвало крышу, я забыл про все на свете: для меня существовала только она», — признавался актер.

Он даже хотел переехать к любимой в США и пытался заработать для этого деньги. Но постепенно роман на расстоянии дал трещину, отношения стали неудобны для обоих. И в одно из возвращений Никки в Россию Павел предложил завершить их.

«Она играла моими чувствами! Из этого романа я вынес главное: отношения на расстоянии — это блажь», — цитирует актера портал 7days.