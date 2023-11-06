Так и млеет от нежности: Прилучный выложил крошечного сынишку от Брутян себе на грудь и трепетно гладит по спинке

Актер Павел Прилучный уже год счастлив в браке с Зепюр Брутян. Они познакомились еще на съемках «Закрытой школы», но отношения завязали в 2022 году. и очень быстро поженились, а потом и стали родителями.
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В первые выходные ноября Прилучный отметил 36-летие. Звезду сериала «Мажор» молодая жена красиво поздравила в соцсетях. И показала трогательное фото именинника с крошечным сынишкой – Микаэлем, которого ему и родила Брутян.
Павел Прилучный с сыном. Фото: соцсети
Павел лег на диван и выложил сынишку к себе на грудь. Малыш, судя по всему, так и уснул, в объятиях отца. Сам Прилучный от избытка нежности настолько разомлел, что тоже закрывает глаза и готов уснуть.
У Прилучного, напомним, это уже третий ребенок. От первого брака с актрисой Агатой Муцениеце у него дети-школьники Тимофей и Мия.