Так и млеет от нежности: Прилучный выложил крошечного сынишку от Брутян себе на грудь и трепетно гладит по спинке

Актер Павел Прилучный уже год счастлив в браке с Зепюр Брутян. Они познакомились еще на съемках «Закрытой школы», но отношения завязали в 2022 году. и очень быстро поженились, а потом и стали родителями.

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В первые выходные ноября Прилучный отметил 36-летие. Звезду сериала «Мажор» молодая жена красиво поздравила в соцсетях. И показала трогательное фото именинника с крошечным сынишкой – Микаэлем, которого ему и родила Брутян.