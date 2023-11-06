Волочкова в бикини позировала в солярии: только посмотрите, как похудела!

Балерина Анастасия Волочкова, в отличие от некоторых звезд, устремившихся на ноябрьские праздник в отпуск, осталась в Москве. Она не спешит отдыхать – у нее впереди премьера нового шоу. Не покладая ног, она оттачивает свои па в зале, иногда прерываясь на уходовые процедуры.

На этот раз балерина отправилась в солярий. Чтобы на сцене выглядеть идеально, ей не хватает загара – на море она не была давно. Поэтому отказываться от искусственных лучиков не стала.