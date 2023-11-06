Самбурская раздвинула ноги прямо на сцене: все увидели, что у нее под юбкой

Актриса Настасья Самбурская сообщила подписчикам счастливую новость – она приступила к съемкам собственного клипа. Дело в том, что звезда строит параллельно еще и певческую карьеру, и для нее это по-настоящему грандиозное событие.

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Песню пока она держит в секрете. А вот кадры из будущего клипа уже просачиваются в Сеть. Сама Настасья выкладывает небольшие отрывки, например, как таскает за волосы Надежду Сысоеву.