Валя Карнавал в бассейне выставила напоказ свою пышную часть тела в стрингах: бывший где-то кусает локти

Звезда Интернета Валя Карнавал улетела отдыхать в теплые края. Блогерша наслаждается гостеприимством жаркой страны и все время проводит в расслаблении, принимая солнечные ванные и водные процедуры.

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Про соцсети красавица не забывает, связь с фолловерами поддерживает сразу на нескольких площадках. И во «ВКонтакте» она довольно щедро делится фотографиями в купальниках.