Валя Карнавал в бассейне выставила напоказ свою пышную часть тела в стрингах: бывший где-то кусает локти

Звезда Интернета Валя Карнавал улетела отдыхать в теплые края. Блогерша наслаждается гостеприимством жаркой страны и все время проводит в расслаблении, принимая солнечные ванные и водные процедуры.
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Про соцсети красавица не забывает, связь с фолловерами поддерживает сразу на нескольких площадках. И во «ВКонтакте» она довольно щедро делится фотографиями в купальниках.
Валя Карнавал. Фото: соцсети
На сей раз звезда купалась в бассейне и решила сделать довольно пикантный кадр. Расположившись на надувном матрасе посреди воды, Валя подставила под объектив свою самую пышную часть тела в стрингах.
Карнавал довольно щедра на подобные кадры и ракурсы. Звезда в этом году рассталась с бойфрендом Сашей Стоуном, который дважды звал ее замуж. Почему пара вместо похода в ЗАГС предпочла разрыв, до сих пор неизвестно.