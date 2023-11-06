Прохор Шаляпин унизился ради еды в Африке: «Это в моей жизни впервые»

Певец Прохор Шаляпин стал участником шоу «Новые звезды в Африке». Артист пришел в лагерь спустя несколько недель после премьеры, оказавшись новичком. И не только этим отличился на проекте.

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Исполнитель своим поведением вызвал недоумение у голодающих звезд. Он показал себя капризным и избирательным в еде, и когда все остальные уплетали за обе щеки пиццу с жуками (которых все-таки, правда, выковыривали), воротил нос.

«Мы разделили эту пиццу, и я поймал себя на мысли, что ее съем уже с удовольствием. Несмотря на этих жуков. Это уже, конечно, что-то запредельное, потому что в моей жизни впервые, чтобы я вот так унижался за еду», - пожаловался певец.

Речь идет о единственной на тот момент еде, которую удалось выиграть в «колесо Фортуны» участникам. Они могли бы пообедать и более аппетитно, нежели бы удача им улыбнулась, и колесо остановилось на заветных «чистых» блюдах.