Самбурская оттаскала Сысоеву за волосы: схватила и протащила по полу под истошные крики

Актриса Настасья Самбурская уже несколько лет строит карьеру певицы. Девушка выбрала для себя направление шансон и уже дает концерты для поклонников и выступает на корпоративах. Также у звезды появляется все больше своих песен, а теперь начались съемки долгожданного клипа.

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Что это будет за клип, Самбурская держит в секрете, но некоторые моменты все же показывает в соцсетях. И кадры, как певица тащит по полу Надежду Сысоеву, вызвали у подписчиков неподдельный интерес к происходящему в клипе.