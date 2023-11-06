Самбурская оттаскала Сысоеву за волосы: схватила и протащила по полу под истошные крики

Актриса Настасья Самбурская уже несколько лет строит карьеру певицы. Девушка выбрала для себя направление шансон и уже дает концерты для поклонников и выступает на корпоративах. Также у звезды появляется все больше своих песен, а теперь начались съемки долгожданного клипа.
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Что это будет за клип, Самбурская держит в секрете, но некоторые моменты все же показывает в соцсетях. И кадры, как певица тащит по полу Надежду Сысоеву, вызвали у подписчиков неподдельный интерес к происходящему в клипе.
Обе звезды в нарядных платьях, но у Настасьи вместо вечернего клатча – пучок волос в руках. Она схватила Надежду и протащила ее несколько метров по полу. Сысоева стала истошно кричать, происходящее очень оказалось правдоподобно поставлено, и поклонники теперь гадают, было ли все-таки больно на этой съемке Сысоевой, или ни одна Надежда не пострадала?