Глазами любимого: Клава Кока в бикини выставила напоказ свои прелести на Мальдивах

Певица Клавдия Высокова, или Клава Кока, как знает ее миллионная аудитория фанатов, отдыхает на Мальдивах с новым бойфрендом, который победил в романтическом реалити-шоу «Сердце Клавы».
Звезда впервые в жизни прилетела туда с любимым человеком, и это стало для нее неким особенным событием – до этого на райских пляжах красотка была либо с родителями, либо с подругами.
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Несмотря на счастье в личной жизни, Кока не пропала из соцсетей, а продолжает оставаться на связи и даже находит время показать свои фотосессии подписчикам.
Клава Кока. Фото: соцсети
Накануне бойфренд снимал Коку на фоне невероятной природы острова, с которой стала конкурировать певица. Свою красоту она подчеркнула черным бикини, тесемки которого соблазнительно струились по упругим бедрам, в лиф с вырезом на груди сделал волнительный акцент на «ложбинке греха».
Фолловеры пришли в восторг от снимков Клавы и усыпали ее комплиментами. Девушка пообещала радовать фанатов еще и еще, пока продолжается отпуск.