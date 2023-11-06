Глазами любимого: Клава Кока в бикини выставила напоказ свои прелести на Мальдивах

Певица Клавдия Высокова, или Клава Кока, как знает ее миллионная аудитория фанатов, отдыхает на Мальдивах с новым бойфрендом, который победил в романтическом реалити-шоу «Сердце Клавы».

Звезда впервые в жизни прилетела туда с любимым человеком, и это стало для нее неким особенным событием – до этого на райских пляжах красотка была либо с родителями, либо с подругами.

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Несмотря на счастье в личной жизни, Кока не пропала из соцсетей, а продолжает оставаться на связи и даже находит время показать свои фотосессии подписчикам.