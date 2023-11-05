Людмилу Максакову увезли из театра на «скорой» с травмой головы

Людмила Максакова. Фото: Global Look Press

83-летняя актриса Людмила Максакова госпитализирована после спектакля.

СМИ сообщили о госпитализации пожилой актрисы, 83-летней Людмилы Максаковой. Звезда сцены упала после спектакля в театре имени Вахтангова и получила ушиб головы.

Коллеги Людмилы Максаковой вызвали бригаду «скорой помощи», врачи которой приняли решение доставить пожилую актрису в стационар.

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Пока никакой информации о текущем состоянии получившей травму при падении в театре Людмилы Максаковой нет.

Известно, что Людмила Максакова упала, отыграв в спектакле «Царь Эдип». В постановке она занята в роли царицы Иокасты.

По материалам телеграм-канала Baza

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