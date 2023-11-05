Людмилу Максакову увезли из театра на «скорой» с травмой головы

Пока никакой информации о текущем состоянии получившей травму при падении в театре Людмилы Максаковой нет.

Известно, что Людмила Максакова упала, отыграв в спектакле «Царь Эдип». В постановке она занята в роли царицы Иокасты.

По материалам телеграм-канала Baza