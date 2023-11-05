«Будь здоров и полон сил»: Зепюр Брутян публично обратилась к Павлу Прилучному в особенный день

«Ты опора и основа нашей крепкой и полноценной семьи. Ты хозяин и защитник.

Ты тот, кто дорожит именем и честью, подает достойный пример мужества, заботы и формирует жизненные приоритеты. Я горжусь тобой. Я восхищаюсь тобой.

Я очень люблю тебя! Будь здоров и полон сил. Ставь себе самые высокие цели, загадывай самые смелые мечты и достигай их, несмотря ни на что! Верю в тебя! Люблю тебя! И всегда буду рядом! С днем рождения, моя любовь», - написала Зепюр Брутян в микроблоге.