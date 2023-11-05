Овечья шубка оттенка слоновой кости: Пугачева покинула Россию и вот в чем появилась в Латвии (фото)

Пока журналисты пытаются выследить Аллу Пугачеву в России, Примадонна, по всей видимости, покинула страну. Внезапный приезд артистки на родину взбудоражил глянец и интернет-пользователей.
Пока одни пытаются угадать причины визита певицы и утверждают, что она приехала заработать на частных мероприятиях, другие заявляют, что Пугачева разводится с мужем Максимом Галкиным* и готовит документы для этого процесса.
Однако свежее фото в соцсетях шоумена говорит об обратном. Звезда эстрады не только не собирается бросать супруга, но даже уже покинула страну. В личном блоге юмориста появился снимок, на котором он позирует с Пугачевой в латвийском городе Сигулде.
«Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде!» — написал он под снимком.
На фото Алла Борисовна выглядит свежо и молодо — как будто и не провела много часов в дороге за последние дни. Она предстала на кадре в стильной овечьей шубе цвета слоновой кости и замшевых лоферах в тон. Базой образа стали прямые голубые джинсы и нежно-розовая футболка с принтом.
Артистка дополнила образ повседневной укладкой с прямыми локонами, спадающими на плечи.
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: соцсети
Ранее была раскрыта еще одна причина возвращения Аллы Пугачевой в Россию.
*Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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