Овечья шубка оттенка слоновой кости: Пугачева покинула Россию и вот в чем появилась в Латвии (фото)

Пока журналисты пытаются выследить Аллу Пугачеву в России, Примадонна, по всей видимости, покинула страну. Внезапный приезд артистки на родину взбудоражил глянец и интернет-пользователей.

Пока одни пытаются угадать причины визита певицы и утверждают, что она приехала заработать на частных мероприятиях, другие заявляют, что Пугачева разводится с мужем Максимом Галкиным* и готовит документы для этого процесса.

Однако свежее фото в соцсетях шоумена говорит об обратном. Звезда эстрады не только не собирается бросать супруга, но даже уже покинула страну. В личном блоге юмориста появился снимок, на котором он позирует с Пугачевой в латвийском городе Сигулде.

«Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде!» — написал он под снимком.

На фото Алла Борисовна выглядит свежо и молодо — как будто и не провела много часов в дороге за последние дни. Она предстала на кадре в стильной овечьей шубе цвета слоновой кости и замшевых лоферах в тон. Базой образа стали прямые голубые джинсы и нежно-розовая футболка с принтом.

Артистка дополнила образ повседневной укладкой с прямыми локонами, спадающими на плечи.