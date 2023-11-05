Галкин* показал Пугачеву в Латвии — водит за нос, дав понять, что она не в России (фото)

Алла Пугачева не дает поклонникам заскучать. Уже несколько дней глянцевые издания и Telegram-каналы следят за передвижениями певицы, которая 3 ноября вернулась в Россию.
Примадонна пересекла границу в Псковской области, затем была замечена в Подмосковье и Твери. Потом она появилась в Санкт-Петербурге. Как ожидали СМИ, в культурной столице знаменитость посетит церемонию прощания с дирижером Юрием Темиркановым.
Церемония прошла, а Пугачева на нее так и не пришла. А в 12:40 по московскому времени в личном блоге ее мужа Максима Галкина* появился кадр, на котором юморист позирует с супругой в латвийском городе.
«Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде!» — подписал Галкин снимок.
Поклонники тут же стали гадать, где на самом деле сейчас находится артистка. Кто-то из пользователей Сети высказал предположение о том, что супруги просто водят всех за нос, чтобы скрыть актуальное местоположение Аллы Борисовны.
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: соцсети
Ранее была раскрыта еще одна причина возвращения Аллы Пугачевой в Россию.
*Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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