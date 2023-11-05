Григорий Лепс рассказал о внебрачном ребенке: это уже взрослый мужчина, общаться нет нужды

В минувшую пятницу, 3 ноября, в Кремле состоялся гала-концерт в честь дня рождения покойного композитора Исаака Шварца. На мероприятии присутствовали многие звезды отечественного шоу-бизнеса, включая Григория Лепса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Возможно, это музыка так повлияла, а может быть, просто пришло время. Не ясно, что именно послужило причиной. Но Лепс был в тот вечер особенно откровенным. Артист в разговоре с журналистами сделал неожиданное заявление. Оказывается, у него есть внебрачный сын.

По словам певца, они виделись всего один раз. В общении он не видит смысла. Так как это уже взрослый мужчина с хорошей работой и своей собственной семьей.

«Он уже взрослый мужчина, у него своя прекрасная семья и работа, поэтому смысла в этом общении нет», — сказал Лепс.

Лепс отметил, что внебрачные дети есть почти у всех артистов. Просто далеко не каждый может в этом признаться.