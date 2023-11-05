Григорий Лепс рассказал о внебрачном ребенке: это уже взрослый мужчина, общаться нет нужды

В минувшую пятницу, 3 ноября, в Кремле состоялся гала-концерт в честь дня рождения покойного композитора Исаака Шварца. На мероприятии присутствовали многие звезды отечественного шоу-бизнеса, включая Григория Лепса.
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Возможно, это музыка так повлияла, а может быть, просто пришло время. Не ясно, что именно послужило причиной. Но Лепс был в тот вечер особенно откровенным. Артист в разговоре с журналистами сделал неожиданное заявление. Оказывается, у него есть внебрачный сын.
По словам певца, они виделись всего один раз. В общении он не видит смысла. Так как это уже взрослый мужчина с хорошей работой и своей собственной семьей.
«Он уже взрослый мужчина, у него своя прекрасная семья и работа, поэтому смысла в этом общении нет», — сказал Лепс.
Лепс отметил, что внебрачные дети есть почти у всех артистов. Просто далеко не каждый может в этом признаться.
К слову, у Григория Лепса есть четверо законных наследников. В первом браке артиста родилась дочь Инга. Ей уже 38 лет. В прошлом году она сама стала матерью.
А в браке с балериной Анной Щаплыковой у музыканта родилось двое дочерей и один сын. Старшую наследницу певца и танцовщицы зовут Ева, ей сейчас 21 год. Младшей исполнилось 16 лет. Она носит имя Николь. Сына Лепса зовут Иван, ему всего 13 лет.
Источник: 5-tv.ru