Юлия Пересильд запела и готовится выпустить альбом: «Цель — создать что-то свое»

Юлия Пересильд поделилась с фанатами прекрасной новостью. После ошеломительного успеха фильма «Вызов» кинозвезда написала и представила публике собственную книгу. Теперь актриса вновь удивляет фолловеров. Она призналась, что начинает певческую карьеру.
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Юлия уже выпустила музыкальный спектакль «Мужчины и женщина» с группой Zero People. Теперь экс-избранница Алексея Учителя готовится стать певицей и даже обнародовать свой первый альбом.
«Я уже три года ищу себя в музыке. О гастролях пока не думаю, но иметь свои песни и создать что-то свое мне очень хочется.
Я с удовольствием всегда перепевала каверы с нашим бэндом "Фарс-мажор", а потом решила найти своих авторов в разных направлениях музыки.
Это как большое лоскутное одеяло из тысячи лоскутков. Мне торопиться некуда, у меня нет цели делать какую-то коммерческую громкую историю. Цель — создать что-то свое, попробовать себя в музыке», — призналась Пересильд изданию Hello.
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