Юлия Пересильд запела и готовится выпустить альбом: «Цель — создать что-то свое»

Юлия Пересильд поделилась с фанатами прекрасной новостью. После ошеломительного успеха фильма «Вызов» кинозвезда написала и представила публике собственную книгу. Теперь актриса вновь удивляет фолловеров. Она призналась, что начинает певческую карьеру.

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Юлия уже выпустила музыкальный спектакль «Мужчины и женщина» с группой Zero People. Теперь экс-избранница Алексея Учителя готовится стать певицей и даже обнародовать свой первый альбом.