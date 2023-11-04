Не развод с Галкиным*: раскрыта еще одна причина возвращения Аллы Пугачевой в Россию

В начале ноября Алла Пугачева подкинула глянцевым изданиям еще один повод написать о своей персоне. Примадонна не дает россиянам забыть о себе, несмотря на то, что с весны 2022 года она вместе с мужем Максимом Галкиным* и детьми Лизой и Гарри живет за границей.

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В конце октября стало известно о переезде звездного семейства из Израиля на Кипр. Поговаривают, что Примадонна владеет роскошными апартаментами в Лимассоле.

2 ноября в Сети появилась информация о том, что Пугачева въехала в Россию через погранпереход в Псковской области. После этого артистку заметили в Подмосковье и Твери.

Причину, по которой она приехала в Россию, певица не раскрывает. Пока одни язвят о том, что Пугачева вернулась «забрать пенсию», другие уверены: звезда разводится с Максимом Галкиным и собирает документы для этого процесса.

Сегодня стало известно еще об одной возможной причине визита артистки. По данным Telegram-канала Дубай.Report, Пугачевой предстоит выступить с частными концертами в Москве, Дубае и на Кипре. Цены на корпоратив с участием поп-дивы стартуют от 300 тысяч евро.

Организаторы частных выступлений готовы обсудить с заказчиками репертуар Пугачевой, количество исполняемых песен, выбор между фонограммой или живым выступлением (лишь для нескольких песен, так как весь концерт артистка не может петь вживую). Так что сейчас Алле Борисовне предстоит искать и прослушивать сессионных музыкантов, а также репетировать с ними.

Ранее стало известно, кто из звезд живет в Америке, а зарабатывает в России.

*Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.