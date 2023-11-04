Отец близнецов Моднезир Свет-Амур пролил свет на новый роман: «Утаить невозможно»

Бывший возлюбленный Юлии Ефременковой Мондезир Свет-Амур рассказал правду о личной жизни. На днях экс-участника «Дома-2» застукали на свидании с девушкой. В свое оправдание он признался, занято ли его сердце.

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В марте Мондезир и Юлия объявили о расставании. До этого у пары родились близнецы, но и они не смогли спасти отношения пары от краха. Теперь оба экс-участника телестройки строят личную жизнь по отдельности.

Пока Ефременкова получает цветы от загадочных незнакомцев и не спешит рассказывать, как обстоят дела на личном фронте, Мондезир выходит в свет с новой подругой. Чтобы избежать сплетен о новых отношениях, Свет-Амур сам внес ясность в ситуацию.

«Ребят, я, конечно, понимаю, что от вас невозможно ничего утаить. Но в данный момент слухи остаются на стороне слухов. Я ни с кем не встречаюсь, у меня никого нет. Спасибо, что переживаете и волнуетесь за мою личную жизнь», — сообщил Мондезир.

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