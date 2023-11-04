Леонтьев, Орбакайте, Пресняков: кто из звезд живет в Америке, а зарабатывает в России

Многие звезды шоу-бизнеса выбрали эмиграцию, но продолжили зарабатывать в России. Валерий Леонтьев, Кристина Орбакайте и другие артисты оказались вдали от родины, но не перестали возвращаться для гастролей и других способов получить гонорары.

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Валерий Леонтьев уже много лет живет в США, где владеет роскошной виллой в Майами. Певец время от времени в тайне возвращается в Россию и выступает на частных мероприятиях.

Появление певца на празднике оценивается в 3,5 – 4 млн рублей. Кроме того, государство выплачивает ему прибавку к пенсии за звание народного артиста России (50 тысяч рублей).

Кристина Орбакайте и вовсе выбрала жизнь на две страны. В США у нее есть квартиры на Манхэттене в Нью-Йорке и в Майами. В России же она снимается в рекламе и кино, дает концерты, а также выступает на частных праздниках. Ее гонорар за выступление составляет 50 тысяч евро (4,9 млн рублей).

Кстати, сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков тоже уже обжился в США. Там он снимает клипы под псевдонимом Nick Pres и занимается музыкальными проектами. На родине он зарабатывает с помощью музыки для кино. Так, Никита работал над двумя сезонами сериала «Триггер», а весной написал музыкальную упаковку для одноименного фильма.

И наконец, актер Андрей Бурковский с семьей обосновался в Лос-Анджелесе. Артист время от времени возвращается в Россию для съемок. В последний раз он прилетал для работы над третьим сезоном сериала «Медиатор», где у него главная роль, пишет КП.

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