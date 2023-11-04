«Не оставляет надолго Гарри и Лизу»: стало известно, сколько времени Алла Пугачева намерена пробыть в России

Источник из окружения Аллы Пугачевой рассказал, сколько времени Примадонна намерена на этот раз провести в России.
Догадаться, в общем-то, нетрудно. Очевидно, что Алла Пугачева приехала ненадолго, ведь в противном случае, она взяла бы с собой детей-близнецов Гарри и Лизу. Между тем, наследники Аллы Пугачевой остались ждать маму на Кипре.
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«Алла Борисовна пробудет в Москве ограниченное количество времени. Вы же сами видите, она приехала без детей. При этом, Алла Борисовна не оставляет Лизу и Гарри одних надолго — дети очень привязаны к матери, обожают ее и сильно скучают. Тем более, сейчас семья находится в не самой привычной обстановке», - поделился источник из окружения Аллы Пугачевой.
Анонимный собеседник также добавил, что Алла Пугачева будет приезжать в Россию столько раз, сколько захочет. В конце концов, здесь ее дом.
«Пугачева — гражданка России и будет приезжать сюда всегда, вопреки разным гадким слухам. Никакие злопыхатели не испортят ее отношения с родиной», - отметил инсайдер.
Напомним, Алла Пугачева пересекла границу с Россией в Псковской области 2 ноября, а уже 3 ноября утром прибыла в Москву. Вечером того же дня иномарку Аллы Пугачевой уже видели в Твери. По некоторым данным, в этом городе на студии звукозаписи Алла Пугачева записала новую песню.
По материалам MK.RU