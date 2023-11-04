«Не оставляет надолго Гарри и Лизу»: стало известно, сколько времени Алла Пугачева намерена пробыть в России

Источник из окружения Аллы Пугачевой рассказал, сколько времени Примадонна намерена на этот раз провести в России.

Догадаться, в общем-то, нетрудно. Очевидно, что Алла Пугачева приехала ненадолго, ведь в противном случае, она взяла бы с собой детей-близнецов Гарри и Лизу. Между тем, наследники Аллы Пугачевой остались ждать маму на Кипре.

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