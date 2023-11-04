Запись новой песни: раскрыта цель приезда Аллы Пугачевой в Тверь

Не исключено, что скоро 74-летняя Алла Пугачева предъявит поклонникам свою новую песню. Как сообщили СМИ, в Твери Алла Пугачева побывала ради того, чтобы записать новый трек.

Местные жители рассказали журналистам, что видели припаркованный рядом со студией звукозаписи в Твери «Роллс-Ройс» Аллы Пугачевой. А сотрудники студии подтвердили, что Алла Пугачева записывала песню.

Тверская студия звукозаписи популярна у российских знаменитостей. Там записывали свои хиты Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Ирина Аллегрова, Татьяна Овсиенко, Андрей Губин, Алсу и другие вокалисты.

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