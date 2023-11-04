Запись новой песни: раскрыта цель приезда Аллы Пугачевой в Тверь

Не исключено, что скоро 74-летняя Алла Пугачева предъявит поклонникам свою новую песню. Как сообщили СМИ, в Твери Алла Пугачева побывала ради того, чтобы записать новый трек.
Местные жители рассказали журналистам, что видели припаркованный рядом со студией звукозаписи в Твери «Роллс-Ройс» Аллы Пугачевой. А сотрудники студии подтвердили, что Алла Пугачева записывала песню.
Тверская студия звукозаписи популярна у российских знаменитостей. Там записывали свои хиты Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Ирина Аллегрова, Татьяна Овсиенко, Андрей Губин, Алсу и другие вокалисты.
Напомним, в минувший четверг, 2 ноября, стало известно, что Алла Пугачева приехала в Россию. 3 ноября Алла Пугачева прибыла на поезде в Москву, а в тот же день вечером уже была в Твери.
Есть предположения, что Алла Пугачева направляется в Санкт-Петербург.
По материалам «Известий»