«Роллс-Ройс» Аллы Пугачевой «засекли» в Твери: куда направляется покинувшая Москву Примадонна

Певица Алла Пугачева провела в деревне Грязь всего один день. В субботу рано утром стало известно, что Примадонна покинула столицу на своем роскошном автомобиле. Судя по камерам видео-наблюдения, Алла Пугачева направилась в сторону Санкт-Петербурга.
«Роллс-Ройс» Аллы Пугачевой «засекли» в Твери - город, который находится на пути из Москвы в Санкт-Петербург. Скорее всего, в Твери Алла Пугачева проездом.
Сама Алла Борисовна никаких комментариев по поводу цели своего приезда в Россию не дает. В ее окружении сообщили, что визит может быть связан с продажей замка в деревне Грязь и составлением завещания.
В Санкт-Петербург, предположительно, Алла Пугачева направляется, чтобы принять участие в церемонии прощания с известным дирижером Юрием Темиркановым.
Не исключено также, что Алла Пугачева на автомобиле планирует пересечь границу России в Псковской или Ленинградской областях.
По материалам kp.ru