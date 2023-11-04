«Роллс-Ройс» Аллы Пугачевой «засекли» в Твери: куда направляется покинувшая Москву Примадонна

Алла Пугачева и ее иномарка. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

 

Певица Алла Пугачева уже покинула Москву.

Певица Алла Пугачева провела в деревне Грязь всего один день. В субботу рано утром стало известно, что Примадонна покинула столицу на своем роскошном автомобиле. Судя по камерам видео-наблюдения, Алла Пугачева направилась в сторону Санкт-Петербурга.

«Роллс-Ройс» Аллы Пугачевой «засекли» в Твери - город, который находится на пути из Москвы в Санкт-Петербург. Скорее всего, в Твери Алла Пугачева проездом.

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Сама Алла Борисовна никаких комментариев по поводу цели своего приезда в Россию не дает. В ее окружении сообщили, что визит может быть связан с продажей замка в деревне Грязь и составлением завещания.

В Санкт-Петербург, предположительно, Алла Пугачева направляется, чтобы принять участие в церемонии прощания с известным дирижером Юрием Темиркановым.

Не исключено также, что Алла Пугачева на автомобиле планирует пересечь границу России в Псковской или Ленинградской областях.

По материалам kp.ru

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