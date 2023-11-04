«Роллс-Ройс» Аллы Пугачевой «засекли» в Твери: куда направляется покинувшая Москву Примадонна

Певица Алла Пугачева провела в деревне Грязь всего один день. В субботу рано утром стало известно, что Примадонна покинула столицу на своем роскошном автомобиле. Судя по камерам видео-наблюдения, Алла Пугачева направилась в сторону Санкт-Петербурга.

«Роллс-Ройс» Аллы Пугачевой «засекли» в Твери - город, который находится на пути из Москвы в Санкт-Петербург. Скорее всего, в Твери Алла Пугачева проездом.

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