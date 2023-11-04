Уже не в Грязи: Пугачева стремительно покинула Москву

Алла Пугачева внезапно возвратилась в Россию, и теперь публика гадает, зачем и надолго ли. Примадонна въехала в страну наземным путем, до Москвы добралась на поезде, а затем потихоньку и в Грязи появилась. Хотя вся страна уже знала, что звезда здесь, на родине.

Дежурившие у замка в Грязи журналисты aif.ru сообщили, что певица, узнавшая, что ее караулит пресса у ворот дома, заехала на порог через задний въезд. И вскоре выехала. Оказалось, что в родных стенах артистка задержалась от силы на час.

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Вскоре стал известен маршрут Примадонны, вычислили по камерам видеонаблюдения, – она направилась в Петербург. Как пишет Voice, вероятно, туда артистка устремилась, чтобы проводить в последний путь дирижера Юрия Темирканова. Художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Шостаковича ушел из жизни 2 ноября.

Предыдущий приезд Примадонны в мае этого года случился столь же внезапно. Скоропостижно скончался Валентин Юдашкин, и Пугачева тут же прибыла в страну из Израиля, где жила последний год.