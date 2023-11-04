Нурлан Сабуров снова стал отцом: теперь многодетный, но скрывает

Стендап-комик Нурлан Сабуров, судя по всему, теперь многодетный отец. Хотя тщательно скрывает сей факт. Издание Super.ru сообщило на своей странице «ВКонтакте», что юморист был замечен с женой Дианой и детьми Мадиной и Тагиром на прогулке, а также с коляской, которую заботливо катил перед собой.

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Сама жена Сабурова в своих соцсетях попыталась опровергнуть это, продемонстрировав, что в коляске у них в тот момент якобы сидел пес. Мол, взяли с собой питомца на прогулку так, потому что бедняжка с трудом ходит, что-то с лапами. И даже в ресторане ужинали, поместив очень бережно коляску поближе к себе.