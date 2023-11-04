Повод для радости: вдова Юдашкина во всем белом впервые вышла в свет после смерти мужа

Вдова Валентина Юдашкина Марина спустя полгода после смерти мужа вышла в свет. Она стала гостьей на дне рождения жены Владимира Винокура. И показала именинницу, а заодно и себя, в соцсетях.
«На Юбилее Тамары Винокур! Тамарочка с Днем рождения! Будь счастлива! Всех благ!» - написала свои пожелания Юдашкина.
Марина Юдашкина на юбилее. Фото: соцсети
Для первого выхода в свет после потери мужа Юдашкина выбрала белоснежный наряд. Хотя ранее она предпочитала темные цвета в одежде. При этом, выглядела Марина очень свежей и счастливой.
«Отлично выглядите», «Марина, вы звезда!», «Какие красивые! Вы, Марина, прям такая солнечная», - комментируют подписчики фото.
Напомним, Марина и Валентин Юдашкины были в браке более 30 лет, воспитали дочь Галину, которая возглавила сегодня Дом моды Valentin Yudashkin. Из жизни знаменитый российский кутюрье с мировым именем ушел после продолжительной болезни.