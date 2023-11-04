Вскрылось, как долго Алла Пугачева пробудет на родине

Алла Пугачева вернулась в Россию накануне праздников, предпочтя необычный способ перемещения по стране. Она пересекла наземную границу страны, на поезде добралась до столицы, а затем водитель встретил ее и отвез в Грязь. Примадонна не любит летать, поэтому пользуется самолетом в редких случаях.

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Сейчас вместе с обсуждениями о том, зачем же вернулась звезда, интересующиеся задаются вопросами, надолго ли Пугачева заглянула домой. Оказывается, она не насовсем. Поскольку прилетела одна. Об этом рассказали в окружении Примадонны.

«Алла Борисовна пробудет в Москве ограниченное количество времени, вы же сами видите, она приехала без детей. При этом, Алла Борисовна не оставляет Лизу и Гарри одних надолго — дети очень привязаны к матери, обожают ее и сильно скучают. Тем более, сейчас семья находится в не самой привычной обстановке», - цитирует mk.ru источник, близкий к окружению звезды.

А вот шоумен Стас Барецкий, уверявший, что купил у звезды замок, убеждает публику в том, что певица вернулась навсегда. Якобы она развелась с пятым мужем и теперь хочет жить на родине.