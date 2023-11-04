Валя Карнавал бесстыдно натянула трусы выше талии: мини-бикини едва справляется с задачей

Певица и блогер Валентина Карнаухова, прославившаяся как Валя Карнавал, сегодня является завидной невестой. Звезда уже давно строит карьеру за пределами соцсетей, является телеведущей, выступает на сцене с концертами.

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Разумеется, про соцсети Валя не забывает. Сейчас красотка улетела в отпуск, чтобы погреться и поплавать в теплом море, но даже там находит время на общение с фолловерами.