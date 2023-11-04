Такого шпагата в коллекции еще не было: Волочкова задрала ногу выше головы прямо в кресле стоматолога

Звезда балета Анастасия Волочкова славится своей любовью к шпагатам в неожиданных местах. Где только она не исполняла его. Особенно эффектно он у нее выходит на Мальдивах. Но и в Москве звезда нет-нет да и задерет ногу, щегольнув растяжкой.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
На этот раз коллекцию шпагатов пополнил элемент в кресле стоматолога. Балерина отправилась к дантисту, чтобы полечиться, но долгое обездвиженное нахождение в кресле оказалось настоящим испытанием для мышц и связок артистки.
Поэтому Волочкова прямо в кресле задрала ногу выше головы и начала тянуться. Доктор в этот время был рядом и поощрял Анастасию в ее намерении. А также любезно заснял на видео процесс, чтобы балерина смогла запостить его для фолловеров.