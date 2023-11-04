Самбурская сняла с себя одежду, обнажив прелести: любуется сама, показывает другим

Певиц аи актриса Настасья Самбурская периодически хвастается своим главным достижением, над которым не перестает трудиться – фигурой. Вот и в пятницу, пока все другие расслабляются, звезда шансона усиленно трудится.
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Чтобы наглядно продемонстрировать, каких успехов Самбурская добилась в тренировочном процессе, она сняла с себя одежду и показала верх тела.
Настасья Самбурская. Фото: соцсети
Рельефный пресс, тонкие и сильные руки, изящное декольте – Настасья может собой гордиться. Звезда тренируется дома, и ее силе воли можно только позавидовать.