Самбурская сняла с себя одежду, обнажив прелести: любуется сама, показывает другим

Певиц аи актриса Настасья Самбурская периодически хвастается своим главным достижением, над которым не перестает трудиться – фигурой. Вот и в пятницу, пока все другие расслабляются, звезда шансона усиленно трудится.

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Чтобы наглядно продемонстрировать, каких успехов Самбурская добилась в тренировочном процессе, она сняла с себя одежду и показала верх тела.