Резник про возвращение Пугачевой: «Ни в одной стране мира она не будет чувствовать себя так комфортно, как дома»

Алла Пугачева снова оказалась в России, причем сделала это столь неожиданно и оригинально, что многие не поверили, пока воочию не увидели кадры, сделанные журналистами mk.ru на перроне Ленинградского вокзала. Сомнений нет, Примадонна в Москве.

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Пока одни гадают, зачем же вернулась артистка, другие несказанно радуются ее появлению на родине. Поэт Илья Резник, автор многих хитов певицы, признался в любви своей «сестре».

«Нигде, ни в одной стране мира она не будет чувствовать себя так комфортно, как дома. Алла всегда любила Россию. А я всегда любил и будут любить ее. Она - моя сестра. А меня она всегда считала своим братом», - поделился Резник.

Поэт подчеркнул, что они с Пугачевой и Раймондом Паулсом в советские годы были «бриллиантовым трио», и пожелал коллегам здоровья.