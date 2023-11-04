Разводится, вернулась навсегда: сделано заявление о причинах возвращения Пугачевой в Россию

Внезапное появление на российской земле Аллы Пугачевой наделало много шума. Ее никто не ждал так скоро, тем более одну – она пересекла границу в Псковской области, села в авто, прибыла на Ленинградский вокзал и устремилась в замок в Грязи.
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Теперь все неравнодушные гадают, почему вернулась, надолго ли, и что будет делать дальше. Шоумен Стас Барецкий, уверявший, что купил у нее замок, заявил, что Примадонна якобы попросила об отмене сделки, так как планы на жизнь у нее поменялись. Да и на личном фронте якобы большие перемены.
«Она навсегда. У нее развод с Галкиным*. Конечно, они разводятся, это все сведущие люди уже знают», - уверяет в интервью сайту Woman.ru шоумен.
Сама артистка не проронила пока ни слова, как и ее пятый муж, оставшийся то ли на Кипре, то ли где-то в Европе. Ходят в Сети еще и такие версии: Примадонна вернулась похлопотать за него и попытаться снять с него статус иноагента, либо готовится подзаработать на корпоративах, так как спрос на нее по-прежнему большой.
* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.