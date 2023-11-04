Разводится, вернулась навсегда: сделано заявление о причинах возвращения Пугачевой в Россию

Внезапное появление на российской земле Аллы Пугачевой наделало много шума. Ее никто не ждал так скоро, тем более одну – она пересекла границу в Псковской области, села в авто, прибыла на Ленинградский вокзал и устремилась в замок в Грязи.

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Теперь все неравнодушные гадают, почему вернулась, надолго ли, и что будет делать дальше. Шоумен Стас Барецкий, уверявший, что купил у нее замок, заявил, что Примадонна якобы попросила об отмене сделки, так как планы на жизнь у нее поменялись. Да и на личном фронте якобы большие перемены.