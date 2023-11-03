«Лиза — с белокурыми волосами до талии, Гарри — смуглый»: как выглядят подросшие двойняшки Пугачевой — уже подростки

Дети Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина* растут не по дням, а по часам. Примечательно, что артистка вернулась на родину. Ее заметили в деревне Грязь, у пары там есть замок. А вот муж Примадонны с детьми — 10-летними двойняшками Гарри и Лизой остались за границе. Поговаривали, что они перебрались на Кипр.
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Многие подмечают, что дети больше похожи на Максима Галкина. Гарри такой же смуглый и темноволосый, а вот Лиза — все больше напоминает Кристину Орбакайте. У Елизаветы длинные волосы до талии. Она почти одного роста с братом.
Лиза и Гарри Галкины уже подростки. Фото: личный архив
Лиза и Гарри обладают многими талантами, они бегло говорят на французском, музицируют, дочка Аллы Борисовны занимается пением, а сын играет на фортепиано.
«Ну 10 лет, уже большие! Считай, подростки», «Лиза — с белокурыми волосами до талии, Гарри — смуглый», «Уже такие большие! Как быстро растут чужие дети», «Алла их так любит, просто чудо», «Дружные брат и сестра, круто!» - пишут фолловеры.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.