«Лиза — с белокурыми волосами до талии, Гарри — смуглый»: как выглядят подросшие двойняшки Пугачевой — уже подростки

Дети Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина* растут не по дням, а по часам. Примечательно, что артистка вернулась на родину. Ее заметили в деревне Грязь, у пары там есть замок. А вот муж Примадонны с детьми — 10-летними двойняшками Гарри и Лизой остались за границе. Поговаривали, что они перебрались на Кипр.

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Многие подмечают, что дети больше похожи на Максима Галкина. Гарри такой же смуглый и темноволосый, а вот Лиза — все больше напоминает Кристину Орбакайте. У Елизаветы длинные волосы до талии. Она почти одного роста с братом.