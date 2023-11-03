«Пробить ситуацию»: известный актер озвучил цель приезда Аллы Пугачевой в Москву

Никита Джигурда высказал мнение, что Алла Пугачева приехала лишь на время, ведь за границей остались ее дети, близнецы Лиза и Гарри. Актер считает, что Алла Пугачева могла бы вернуть в Россию и насовсем, ведь она, по большому счету, ничего плохого не сделала и заслуживает прощения.

«Я не вижу причин сильно обижаться на Аллу Борисовну. Мы все слышим, что говорят другие уехавшие артисты. От Пугачевой ничего подобного не было. Поэтому, на мой взгляд, бабушку нужно простить. Дайте бабушке покой. Не ругайте ее. Она сама себя наказала», — заключил Никита Джигурда.

Напомним, ранее сообщалось, что цель визита Аллы Пугачевой в Россию — корректировка завещания, куда должен быть внесен и замок в деревне Грязь.

По материалам MK.RU