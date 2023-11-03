«Брюки в облипку, блузу спустила с плеч, на голове парик»: как сейчас выглядит 74-летняя Пугачева

Буквально на днях Алла Пугачева козыряла на светском рауте в компании шоумена Максима Галкина*. На публике артистка появилась в модной блузе с открытыми плечиками, узких брюках и с париком. Улыбающаяся Примадонна позировала вместе с мужем, давая понять, что у них все по-прежнему. Затем стало известно, что певица вернулась на родину. Самое примечательное, что одна. Максим с детьми — 10-летними двойняшками Гарри и Лизой остались заграницей.
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Алла Пугачева в парике с Максимом Галкиным*. Фото: соцсети
Алла Борисовна приехала в свой замок в деревне Грязь. Окружение певицы считает, что Примадонна вернулась насовсем.
«Брюки в облипку, блузу спустила с плеч, на голове парик! Молодиться», «Выглядит значительно моложе», «Всем бы так, на пенсии-то!», «Муж ей как внук», «Максим младше Кристины! Они дружат», «Вся светится, вот что значит любят», «У нее дети маленькие, нужно следить за собой», - пишут фолловеры.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.