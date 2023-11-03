«Брюки в облипку, блузу спустила с плеч, на голове парик»: как сейчас выглядит 74-летняя Пугачева

Буквально на днях Алла Пугачева козыряла на светском рауте в компании шоумена Максима Галкина*. На публике артистка появилась в модной блузе с открытыми плечиками, узких брюках и с париком. Улыбающаяся Примадонна позировала вместе с мужем, давая понять, что у них все по-прежнему. Затем стало известно, что певица вернулась на родину. Самое примечательное, что одна. Максим с детьми — 10-летними двойняшками Гарри и Лизой остались заграницей.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».