«Брюки в облипку, блузу спустила с плеч, на голове парик»: как сейчас выглядит 74-летняя Пугачева

Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: личный архив

Примадонна вернулась в Россию.

Буквально на днях Алла Пугачева козыряла на светском рауте в компании шоумена Максима Галкина*. На публике артистка появилась в модной блузе с открытыми плечиками, узких брюках и с париком. Улыбающаяся Примадонна позировала вместе с мужем, давая понять, что у них все по-прежнему. Затем стало известно, что певица вернулась на родину. Самое примечательное, что одна. Максим с детьми — 10-летними двойняшками Гарри и Лизой остались заграницей. 

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Алла Пугачева в парике с Максимом Галкиным*. Фото: соцсети

Алла Борисовна приехала в свой замок в деревне Грязь. Окружение певицы считает, что Примадонна вернулась насовсем. 

«Брюки в облипку, блузу спустила с плеч, на голове парик! Молодиться», «Выглядит значительно моложе», «Всем бы так, на пенсии-то!», «Муж ей как внук», «Максим младше Кристины! Они дружат», «Вся светится, вот что значит любят», «У нее дети маленькие, нужно следить за собой», - пишут фолловеры.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. 

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