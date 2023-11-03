«Некоторые вопросы с нотариусом»: в окружении Аллы Пугачевой раскрыли истинную причину ее визита в Россию — ради завещания

Певица Алла Пугачева накануне вернулась в свой замок в деревне Грязь. Границу с Россией Алла Пугачева пересекала в Псковской области, а затем на поезде приехала в Москву. Разумеется, Алла Пугачева не осталась незамеченной, и сейчас все строят предположения о том, что заставило Примадонну приехать домой.

В окружении Аллы Пугачевой рассказали, что 74-летней звезде нужно уладить формальности с наследством, оформить на детей Лизу и Гарри замок в деревне Грязь, которым по документам владеет муж Примадонны Максим Галкин*. Завещание Алла Пугачева написала уже давно, необходимо теперь его скорректировать.

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