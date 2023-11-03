Подруга Аллы Пугачевой о ее возвращении в Россию: «Я думаю, что все-таки навсегда»

Алла Пугачева накануне вернулась в Россию. Сейчас это тема для обсуждения номер один. Поклонники и коллеги Аллы Пугачевой сейчас гадают, с какой целью Примадонна приехала домой и как надолго планирует здесь остаться.
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Подруга и портниха Аллы Пугачевой Любовь Аксенова уверена, что Алла Борисовна хочет остаться дома.
«Я думаю, что все-таки навсегда. Во всяком случае хочу в это верить», — поделилась Любовь Аксенова.
Любовь Аксенова уверена, что Алла Пугачева устала от разъездов. Певица, по ее признанию, всегда любила свой дом и любила возвращаться домой.
«Алла не сможет жить за границей. Там другой менталитет, к тому же, она языки не знает. Может немного изъясняться, а дальше-то чего? Она — не дурочка, она — трудяга. У всех бывает такой период, когда в какой-то момент думаешь: «А ведь правда, зачем мне все это надо?». А потом понимаешь, что поступила неправильно», — добавила Любовь Аксенова.
По материалам MK.RU