Подруга Аллы Пугачевой о ее возвращении в Россию: «Я думаю, что все-таки навсегда»

Любовь Аксенова уверена, что Алла Пугачева устала от разъездов. Певица, по ее признанию, всегда любила свой дом и любила возвращаться домой.

«Алла не сможет жить за границей. Там другой менталитет, к тому же, она языки не знает. Может немного изъясняться, а дальше-то чего? Она — не дурочка, она — трудяга. У всех бывает такой период, когда в какой-то момент думаешь: «А ведь правда, зачем мне все это надо?». А потом понимаешь, что поступила неправильно», — добавила Любовь Аксенова.