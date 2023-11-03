«Меня бы туда, я бы все отгадал»: Валдис Пельш — о новом проекте Первого канала

На Первом канале в День народного единства стартует новый проект — семейная викторина под названием «Я люблю мою страну».
Две команды, по четыре игрока, включая капитана, в каждой, будут отвечать на вопросы, связанные с историей России, литературой, географией, искусством, спортом и другими аспектами, связанными с нашей страной.
Вести шоу будет популярный телеведущий Валдис Пельш.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
В студии программы «Я люблю мою страну». Фото: Первый канал
«Наша викторина хороша тем, что проявить себя в ней сможет абсолютно каждый – и стар, и млад. Вопросы идут вперемешку, как простые, так и сложные, но все они очень интересные. Даже если, к примеру, вы не вспомните высоту Останкинской башни, то на следующий вопрос про главное блюдо на Масленицу уж точно ответите. Уверен, в каждой семье будет звучать фраза: «Меня бы туда, я бы все отгадал!» — поделился Валдис Пельш.
Смотрите викторину «Я люблю мою страну» на Первом канале 4 ноября в 18:20.