Эффектный красавчик-брюнет: как выглядит четырехлетний сын Марии Порошиной

Актриса, звезда сериалов Мария Порошина — мама пятерых детей. У нее четыре дочери и сын. Мария Порошина скрывает отца мальчика, да и самого Андрюшу старается не показывать поклонникам.
Мария Порошина сделала исключение, став героиней программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1». Актриса рассказала о сыне и показала его снимки.
«Он маму защищает, сестру защищает», — поделилась Мария Порошина.
Четырехлетний Андрей — эффектный брюнет. Судя по фото, мальчик растет очень серьезным.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Сын Марии Порошиной Андрей. Фото: кадр программы «Жизнь и судьба»
Напомним, сын Марии Порошиной Андрей появился на свет в январе 2019 года. Актрисе приписывали роман с партнером по съемочной площадке Ярославом Бойко. Молва на тот момент решила, что он и есть отец мальчика. Сама Мария Порошина предпочитает оставлять эти домыслы без внимания.