Эффектный красавчик-брюнет: как выглядит четырехлетний сын Марии Порошиной

Актриса, звезда сериалов Мария Порошина — мама пятерых детей. У нее четыре дочери и сын. Мария Порошина скрывает отца мальчика, да и самого Андрюшу старается не показывать поклонникам.

Мария Порошина сделала исключение, став героиней программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1». Актриса рассказала о сыне и показала его снимки.

«Он маму защищает, сестру защищает», — поделилась Мария Порошина.

Четырехлетний Андрей — эффектный брюнет. Судя по фото, мальчик растет очень серьезным.

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