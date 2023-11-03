Раскрыта цель визита Пугачевой в Россию: карманы опустели — приехала за деньгами

Пугачева не живет в России уже больше года. Напомним, Примадонна покинула страну в 2022 году, чтобы поселиться в Израиле вместе со своими детьми и супругом Максимом Галкиным*.

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Однако недавно разгоревшийся военный конфликт на территории Израиля вынудил звездное семейство перебраться на Кипр. У Аллы Борисовны там имеется роскошная недвижимость. Но на этом неожиданные перемещения артистки не закончились.

В минувший четверг, 2 ноября, в СМИ появилась информация о возвращении Пугачевой в Россию. Сама она об этом официально не сообщала. Но в Сети ходят слухи, что Алла Борисовна прибыла на поезде со стороны Эстонии.

По словам очевидцев, Пугачева приехала одна. Мужа и детей рядом с ней не было. Поклонники начали гадать, с чем же связан визит Примадонны в Россию. Некоторые предположили, что Алла Борисовна решила вернуться насовсем. А другие сразу отмели эту версию.

Например, экс-депутат Роман Худяков заявил, что Пугачева приехала не из-за того, что заскучала по березкам, а потому, что у нее стали заканчиваться деньги:

«Мы понимаем, почему все сюда начинают приезжать. Деньги заканчиваются. А такие люди привыкли жить на широкую ногу. Там жизнь дорогая, вот и едут пополнить карманы. И Пугачева не исключение. По информации, которую передают ее друзья и мои источники, она появится на «Голубом огоньке», будет выступать. Обычно съемки программы в октябре-ноябре проходят», — отметил Худяков.

Совпадение в самом деле любопытное. Так как именно в ноябре начинают снимать новогодние программы. Что ж, время покажет, был ли прав общественник в своих догадках.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Источник: woman.ru