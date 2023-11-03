«Сожалею о наших ссорах»: Дмитрий Певцов признался, что боится потерять жену

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«То, что я живу, дышу, хожу своими ногами — ее заслуга. Если бы не она, меня могло бы и не быть сейчас. Она мой вдохновитель, спаситель и главный человек в моей жизни», — отметил Певцов.

Он добавил, что сейчас очень жалеет о ссорах с женой. «Иногда делаешь больно любимому человеку. Вот об этом я сожалею. Даже конкретно в данный момент сожалею», — сказал актер.

Также он рассказал, что Дроздова — его первая и единственная любовь. То, что было в юношеские годы, — лишь несерьезные увлечения.

Дмитрий Певцов признался, что очень боится потерять Ольгу. «Самый большой страх в моей жизни — это когда во сне я потерял свою жену, страшнее сна у меня не было», — сообщил он в интервью YouTube-каналу «Не Пруст».