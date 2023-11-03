В родные пенаты, но без детей и мужа: Пугачева вернулась в свой замок в Грязи

Алла Пугачева приехала в свой замок в деревне Грязь Московской области. Прибыла туда певица на автомобиле представительского класса, черном Rolls-Royce. Видео ее приезда опубликовано в телеграм-канале Mash.

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Рано утром в пятницу Пугачеву заметили на столичном Ленинградском вокзале журналисты. Она приехала на поезде Псков-Москва в сопровождении двух помощников: мужчины и женщины. Вышла Примадонна из вагона одной из последних, поэтому не привлекла внимание остальных пассажиров.

Оделась Алла Борисовна в белый полушубок, модную кепку такого же цвета и светло-голубые джинсы. Из багажа у нее был только чемодан ярко-розового цвета, пишет MK.RU.

Накануне вечером СМИ сообщали, что Пугачева тайно вернулась в Россию, причем одна, без семьи. Она пешком перешла погранпереход в Псковской области. Свое лицо звезда скрывала под платком, быстро села в машину и уехала. Причины ее визита пока неизвестны.