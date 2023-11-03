Почти 4 миллиона: Игорю Петренко хотят запретить выезд из России из-за рекордного долга

Российскому актеру Игорю Петренко могут закрыть выезд из страны из-за накопившегося большого долга по алиментам.

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По данным Федеральной службы судебных приставов, с Петренко в пользу его бывшей супруги Екатерины Климовой, которая после развода воспитывает их сыновей, 17-летнего Матвея и 15-летнего Корнея, подлежат взысканию 3773000 рублей.

Стоит отметить, что артист постепенно гасит долг. Несколько месяцев назад сумма достигала почти 5 миллионов. В начале 2023 года он пытался снизить размер выплат по алиментам, но так и не довел дело до конца.

В конце октября в один из судов Москвы поступил иск приставов с требованием об установлении для Игоря Петренко временного ограничения на выезд из России в связи с задолженностью. Пока заявление оставлено без движения, поскольку было составлено с нарушениями, на исправление которых суд дал некоторое время.

Источник: сайт StarHit