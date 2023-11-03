Звезда «Сватов» Добронравов заговорил о семье: «Самое святое, доброе, нежное»

Звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов признался, что семья – это одна из важнейших в его жизни ценностей. В беседе с «Пятым каналом» народный артист поделился своей точкой зрения, а также подчеркнул, что западные реалии сегодня бросают настоящий вызов институту семьи.

«Семья — самое святое, самое доброе, самое нежное, самое правильное, самое трепетное, самое неожиданное. Все самое, самое, самое, что первое с человеком происходит — происходит в семье», - убежден Добронравов.

Сам актер женат уже несколько десятилетий, а с будущей супругой Ириной сидел еще в школе за одной партой. Она непубличный человек, зато является надежным тылом и хранительницей очага. У них два сына, и оба пошли по отцовским стопам. Также Добронравов уже четырежды дедушка и надеется, что внуки продолжат актерскую династию.

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