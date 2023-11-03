«Закрытая, отстраненная»: режиссер Давлетьяров – про Орбакайте

Режиссер, продюсер Ренат Давлетьяров рассказал о работе с Кристиной Орбакайте на площадке комедии «Любовь-морковь». Это популярная юмористическая история про семью, в 2023 году на экраны вышел уже четвертый по счету фильм. Кинодеятель раскрыл, что предыдущие три картины заработали 45 млн долларов.

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Орбакайте вместе с Гошей Куценко исполняет главную роль во всех четырех фильмах. И о работе с дочкой Аллы Пугачевой постановщик отзывается только положительно. Хоть они с ней и не сразу сошлись.

«Орбакайте закрытая, отстраненная. Не сразу у нас началась дружба, но сейчас мы хорошие друзья. При этом она абсолютно ровная, прибалтийка, чуть-чуть айсберг. Замечательная, я очень люблю ее и как актрису, и как певицу, и вообще, как человека», - рассказал сайту «Вокруг ТВ» Давлетьяров.

Кристина, в отличие от некоторых актеров, никогда не устраивала истерик на площадке, не громила гримерки, добавил продюсер.