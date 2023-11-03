Прятала лицо под платком, скрылась на черной машине: как Пугачева уехала от Галкина*

Накануне ряд СМИ сообщили о возвращении Аллы Пугачевой в Россию. Стали известны некоторые подробности появления Примадонны на родной земле. И даже указывается причина – звезда сбежала от пятого мужа.

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Бегство получилось внезапным и тайным. Границу она пересекла где-то под Псковом, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник. А kp.ru указывает, что лицо звезда скрывала под платком, быстро села в черную машину и умчалась.

Столь внезапному появлению Примадонны на родине уже ищут объяснение. Распространяется слух о том, что с Максимом Галкиным* они на грани развода.

Также среди причин – измотанное состояние Пугачевой. Якобы звезде надоело мотаться по загранице, ведь спокойной старости в Израиле она не обрела, пришлось спешно покидать страну.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.