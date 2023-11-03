Все в изысканных тонах: Брутян похвасталась стильным интерьером в особняке, где живет с Прилучным

Павел Прилучный больше 10 лет снимается в кино. Он давно стал известным актером в России. Не так давно звезда сериала «Мажор» женился на новой избраннице Зепюр Брутян. Он купил роскошный особняк в Москве, куда с ней переехал. В апреле у пары родился сын Микаэль. Они хотели к этому моменту завершить ремонт, но не успели. В итоге только теперь звезда закупила основную мебель.
На новых кадрах Брутян в платье красовалась в спальне. Комната просторная с ламинатом под светлое дерево. Так как у дома панорамные окна в пол, то супруги повесили длинные шторы во всю стену сливочного цвета. Кровать с мягким кожаным изголовьем молочного цвета стоит посередине.
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Затем Зепюр засняла огромную гостину, гд также много штор и даже есть колонна. Интерьер украсила современная мебель: закругленные кресла молочного цвета и длинный лаконичный диван с подушками. Большой ковер в тон и два круглых стола с золотыми элементами дополняли зону отдыха. Хрустальная люстра с золотым каркасом висит в центре комнаты.
Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены изысканным убранством комнат. Многие похвалили вкус Брутян. Но ремонт еще не завершен. Жена Прилучного хвасталась верандой, которую еще достраивают во дворе. Также она намерена купить еще мебели.
Напомним, что Павел был в браке с Агатой Муцениеце. Они с двумя детьми жили в загородном доме. После развода актер оставил жилье себе, но потом продал. А его экс-супруга перебралась в свою небольшую столичную квартиру. Но спустя два года Агата сама купила себе загородный дом.