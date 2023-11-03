Все в изысканных тонах: Брутян похвасталась стильным интерьером в особняке, где живет с Прилучным

На новых кадрах Брутян в платье красовалась в спальне. Комната просторная с ламинатом под светлое дерево. Так как у дома панорамные окна в пол, то супруги повесили длинные шторы во всю стену сливочного цвета. Кровать с мягким кожаным изголовьем молочного цвета стоит посередине.

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Затем Зепюр засняла огромную гостину, гд также много штор и даже есть колонна. Интерьер украсила современная мебель: закругленные кресла молочного цвета и длинный лаконичный диван с подушками. Большой ковер в тон и два круглых стола с золотыми элементами дополняли зону отдыха. Хрустальная люстра с золотым каркасом висит в центре комнаты.