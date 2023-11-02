Клава Кока в кружевной юбке блеснула своими «сдобными» формами: натянула стринги до треска — горячий вид

На этот раз пара прилетела на Мальдивы. Клава решила показать избраннику самый роскошный курорт. Она в первый же день решила устроить пикантную фотосессию. Для такого случая блондинка решила облачиться в купальник в стиле невесты. Она в молочном бикини красовалась на пляже, поверх которого была надета прозрачная кружевная мини-юбка. Кока натянула стриги до талии. Она блеснула своими бедрами и грудью.

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