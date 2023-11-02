Клава Кока в кружевной юбке блеснула своими «сдобными» формами: натянула стринги до треска — горячий вид

Клава Кока стала одной из самых популярных певиц в России. Она продолжает выпускать хиты и снимать яркие клипы. А в этом году артистка не раз снималась в телевизионных шоу. Благодаря одну их них у нее появился бойфренд. Александр Поверин смог завоевать сердце знаменитости. Теперь влюбленные не расстаются даже в поездках.
На этот раз пара прилетела на Мальдивы. Клава решила показать избраннику самый роскошный курорт. Она в первый же день решила устроить пикантную фотосессию. Для такого случая блондинка решила облачиться в купальник в стиле невесты. Она в молочном бикини красовалась на пляже, поверх которого была надета прозрачная кружевная мини-юбка. Кока натянула стриги до талии. Она блеснула своими бедрами и грудью.
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«Прогреваю вас к треку солнечными фотками из райского места. Наша поездка случилась супер спонтанно, но организована на высшем уровне.
Спасибо моему ангелу и нашему другу Артему за помощь! Нам оставалось просто собрать чемодан и наслаждаться отдыхом. Кто хочет побывать в такой же красоте, теперь вы знаете кому писать», — заявила Клава.
Поклонники были сражены тем, как выглядит певица. Не так давно ее подозревали в беременности. На этот раз ее осыпали комплиментами.
«На всех фотках безумно красивая», «Солнышко потеряло свой лучик», «Нежная, прелестная», «До чего хороша», «Прям невеста», «Какое преображение», «Фигура смотрится бесподобно», «Как повезло Саше», — стали писать в Сети.