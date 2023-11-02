Шик в простоте: Кейт Миддлтон в модных джинсах и куртке цвета хаки отметилась на прогулке в парке

Кейт Миддлтон уже давно стала частью британской королевской семьи. Она успевает не только исполнять свои обязанности, но и растить троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Образы принцессы Уэльской всегда становятся предметом обсуждений. Обычно в них есть скрытый смысл. 2 ноября жена принца Уильяма отметилась на прогулке в Лондоне.
На этот раз Миддлтон встретилась с папами, которые сами воспитывают детей, в центре поддержки отцов Dadvengers. Они прошлись по парку. Принцесса Уэльская облачилась в модные джинсы-дудочки с высокой посадкой и куртку цвета хаки. Кэжуал образ дополнили грубые ботинки. А вот укладку она сделала с легкой голливудской волной.
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На прогулке Кэтрин была в хорошем настроении. Она общалась даже с детьми. А позже Миддлтон уже с принцем Уильямом покаталась на велосипеде. Принцесса Уэльская насладилась теплой осенней погодой. Многие англичане были восхищены ее расслабленным образом. После платьев и строгих костюмов она отдала предпочтение простоте, чтобы быть ближе к народу.