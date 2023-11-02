Шик в простоте: Кейт Миддлтон в модных джинсах и куртке цвета хаки отметилась на прогулке в парке

На этот раз Миддлтон встретилась с папами, которые сами воспитывают детей, в центре поддержки отцов Dadvengers. Они прошлись по парку. Принцесса Уэльская облачилась в модные джинсы-дудочки с высокой посадкой и куртку цвета хаки. Кэжуал образ дополнили грубые ботинки. А вот укладку она сделала с легкой голливудской волной.

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