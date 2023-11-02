Агата Муцениеце показала подросшую дочку Павла Прилучного: сладкий нос, как у мамы

При этом Агата не против общения сына Тимофея и дочки Мии с папой. Они часто ездят к нему в гости и успели подружиться с мачехой, Зепюр Брутян. У них в этом году появился братик Микаэль. Актриса стала замечать, что бывший муж строит ей козни и всячески делает так, чтобы она не могла дозвониться до наследников. Но на днях Муцениеце воссоединилась с ними и даже подарила еще одну собаку.

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2 ноября артистка выложила фото с дочкой, которой семь лет. Она была в свитере на празднике за столом и держала воздушный шарик.