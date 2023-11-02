Агата Муцениеце показала подросшую дочку Павла Прилучного: сладкий нос, как у мамы

Агата Муцениеце много лет снимается в кино. Армия ее поклонников только растет с тех пор, как она снялась в сериале «Закрытая школа». Восемь лет актриса прожила в браке с Павлом Прилучным. Их многие считали идеальной парой, но в 2020 году они развелись со скандалом.
Звезда сериала «Мажор» в нетрезвом состоянии выгнал жену и детей из дома. Спустя время они стали общаться, но артист недавно снова женился и его отношения с экс-супругой стали холодными.
При этом Агата не против общения сына Тимофея и дочки Мии с папой. Они часто ездят к нему в гости и успели подружиться с мачехой, Зепюр Брутян. У них в этом году появился братик Микаэль. Актриса стала замечать, что бывший муж строит ей козни и всячески делает так, чтобы она не могла дозвониться до наследников. Но на днях Муцениеце воссоединилась с ними и даже подарила еще одну собаку.
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2 ноября артистка выложила фото с дочкой, которой семь лет. Она была в свитере на празднике за столом и держала воздушный шарик.
Мия Прилучная. Фото: соцсети звезды
«Самая красивая в мире девочка», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит маленькая наследница Прилучного. Многие отметили, что она стала еще больше похожа на маму. «Какая хорошенькая», «Просто мамина копия», «Она действительно самая красивая! Такая же, как мама!», «Растет разбивательница сердец», «У Мии и Тимофея сладкий носик, как у мамы», — стали писать подписчики.