СМИ: Алла Пугачева тайно вернулась в Россию без мужа и детей

По данным источника «Базы», Пугачева въехала в страну вечером через погранпереход в Псковской области. Отмечается, что затем она села в черную «камри» и уехала. Но многих удивило, что певица была одна, даже без мужа и детей.

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Пока нет никаких подтверждений, что Примадонна вернулась на родину. Но, возможно, вскоре она выйдет на связь с поклонниками. Фанаты гадают, с кем остались двойняшки.

Напомним, что недавно друзья артистки признавались, что Алла Борисовна скучает по дому и хочет вернуться. Тем временем Максим Галкин* продолжает гастролировать. Но концерты в Израиле, которые должны были стартовать в ноябре, он перенес на будущий год.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.