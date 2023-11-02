Валя Карнавал без одежды предстала в постели: горячее фото взбудоражило парней

Валя Карнавал уже давно стала известной персоной. Она дает концерты и снимает видео, которые набирают миллионы просмотров. Примечательно, что в 21 год у нее уже дорогая машина, а отдыхать артистка предпочитает на Мальдивах. После расставания с Сашей Стоуном она похудела. А на днях она взяла и отрезала волосы. Звезда заявила, что решила избавиться от «мишуры».
На этот раз Валя сообщила, что после продолжительных съемок у нее начался отпуск. Она сделала пикантное фото. Блогерша без одежды нежилась на белоснежных простынях. Она также отказалась без макияжа. Певица прикрыла свою пышную грудь. Карнавал зажмурилась от удовольствия, так как этим утром ей никуда не нужно было бежать.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Валя. Она буквально взбудоражила парней. «Совсем голая, ого», «Прям вау», «Какая милашка», «С этой стрижкой совсем юная на фото», «До чего будоражит», «Ох, что она творит», «Теперь никто не сможет спать», «Милашка», «Все мечтают увидеть ее в своей пастели», «Лолита, никак иначе», — стали писать в Сети.