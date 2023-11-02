Валя Карнавал без одежды предстала в постели: горячее фото взбудоражило парней

На этот раз Валя сообщила, что после продолжительных съемок у нее начался отпуск. Она сделала пикантное фото. Блогерша без одежды нежилась на белоснежных простынях. Она также отказалась без макияжа. Певица прикрыла свою пышную грудь. Карнавал зажмурилась от удовольствия, так как этим утром ей никуда не нужно было бежать.

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